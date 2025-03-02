Какая категория военнообязанных не будет подлежать мобилизации в марте
Мобилизация в Украине будет продолжаться до 9 мая 2025 года, и военнообязанные продолжают получать повестки. Однако некоторые категории граждан имеют право на освобождение от призыва.
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Кто не подлежит мобилизации в марте 2025 года
Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет перечень лиц, которые могут получить отсрочку или быть уволены от службы. Об этом пишет Униан.
Среди них:
- граждане, имеющие отсрочку (по семейным обстоятельствам, учебе, уходу за людьми с инвалидностью и т.п. – в соответствии со статьей 23 Закона);
- работники, забронированные государством или предприятиями (статья 25);
- лица, признанные непригодными к службе по состоянию здоровья (список заболеваний определен приказом Минобороны №402);
- граждане, которым исполнилось 60 лет;
- те, кто исключен из военного учета (например, в случае утраты гражданства).
После 50 лет мобилизация возможна только по общим основаниям. Однако мужчины этой возрастной категории, как правило, направляются на службу в части обеспечения.
Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.
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