Какая категория военнообязанных не подлежит мобилизации с 1 августа

Мобилизация в Украине продлена еще на 90 дней — до 5 ноября 2025 года. В то же время некоторые категории граждан и дальше имеют право на отсрочку или полное освобождение от призыва. Подробно рассказываем, кто не подлежит мобилизации в августе согласно действующему законодательству.

Категории граждан, не подлежащих мобилизации

Согласно статье 23 Закона Украины " О мобилизационной подготовке и мобилизации ", перечень лиц, имеющих право на отсрочку или увольнение от службы, остался неизменным. Это касается граждан, у которых сохранились соответствующие обстоятельства.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

К таким лицам относятся:

граждане, признанные военно-врачебной комиссией (ВЛК) непригодными к службе по состоянию здоровья (согласно перечню болезней, утвержденному приказом Минобороны №402);

лица с инвалидностью любой группы;

родители троих и более несовершеннолетних детей;

опекуны или попечители детей, оставшихся без родителей;

граждане, ухаживающие за родителями с инвалидностью I или II группы, или за женой с инвалидностью;

лица, имеющие ребенка с инвалидностью до 18 лет, или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто осуществляет постоянный уход за больными родственниками, которые не могут самостоятельно обслуживать себя;

родственники военных, погибших во время боевых действий;

работники стратегически важных предприятий, имеющих бронирование;

студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие новый, высший уровень образования;

призывники в возрасте 18–25 лет (не имеющие статуса военнообязанных);

освобождены из плена;

другие лица, освобожденные от мобилизации по закону.

Полное освобождение от мобилизации

Полностью непригодными для службы считаются граждане с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью. Такой статус предоставляется только по решению Центральной ВЛК.

Отдельно стоит упомянуть, что граждане старше 60 лет больше не подлежат обязательной мобилизации — это предельный возраст службы. В то же время, недавно президент Украины подписал закон, позволяющий желающим украинцам 60+ добровольно подписывать контракт и проходить службу. Хотя это возможно не для всех, а только при определенных условиях.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!