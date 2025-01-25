Какая категория военнообязанных не подлежит мобилизации с 1 февраля

Верховная Рада снова продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине до 9 мая 2025 года. Призыв охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны годными к службе.

Однако некоторые категории граждан могут быть освобождены от мобилизации при наличии законных оснований. О том, кого не будут мобилизовать в феврале, узнайте дальше, пишет Униан.

Кто не подлежит мобилизации в 2025 году

В феврале 2025 г. порядок мобилизации будет оставаться без изменений. Как указано в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", есть ряд оснований, по которым лицо может быть освобождено от призыва в Вооруженные силы Украины.

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Категории граждан, не подлежащих мобилизации:

Женщины. Они могут поступать на службу только добровольно.

Они могут поступать на службу только добровольно. Лица с отсрочкой. Основания для отсрочки определены статьей 23 закона. Сюда входят студенты, лица по семейным обстоятельствам (например, уход за человеком с инвалидностью или пожилым лицом).

Основания для отсрочки определены статьей 23 закона. Сюда входят студенты, лица по семейным обстоятельствам (например, уход за человеком с инвалидностью или пожилым лицом). Работники по бронированию. Это те, кто нужен для работы в тылу (статья 25 закона).

Непригодны по состоянию здоровья. Лица, получившие заключение военно-врачебной комиссии, что подтверждает их негодность. Подробный список болезней регулируется приказом Минобороны №402 от 14.08.2008 года.

Лица, получившие заключение военно-врачебной комиссии, что подтверждает их негодность. Подробный список болезней регулируется приказом Минобороны №402 от 14.08.2008 года. Исключены из военного учета по другим причинам, не связанным со здоровьем.

Лица, достигшие предельного возраста для службы. Это мужчины, которым исполнилось 60 лет.

Мобилизация мужчин от 50 до 60 лет

Мужчины в возрасте 50+ мобилизуются на общих основаниях. Однако обычно их направляют в части снабжения. Те, кто имеет вышеперечисленные основания для увольнения, не подлежат мобилизации.

Призывники от 18 до 25 лет

Мужчины в этом возрасте не мобилизуются, если они являются призывниками, а не военнообязанными.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько нужно отслужить для получения статуса УБД в 2025 году.

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