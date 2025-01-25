Какая категория военнообязанных не подлежит мобилизации с 1 февраля
Верховная Рада снова продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине до 9 мая 2025 года. Призыв охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны годными к службе.
Однако некоторые категории граждан могут быть освобождены от мобилизации при наличии законных оснований. О том, кого не будут мобилизовать в феврале, узнайте дальше, пишет Униан.
Кто не подлежит мобилизации в 2025 году
В феврале 2025 г. порядок мобилизации будет оставаться без изменений. Как указано в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", есть ряд оснований, по которым лицо может быть освобождено от призыва в Вооруженные силы Украины.
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Категории граждан, не подлежащих мобилизации:
- Женщины. Они могут поступать на службу только добровольно.
- Лица с отсрочкой. Основания для отсрочки определены статьей 23 закона. Сюда входят студенты, лица по семейным обстоятельствам (например, уход за человеком с инвалидностью или пожилым лицом).
- Работники по бронированию. Это те, кто нужен для работы в тылу (статья 25 закона).
- Непригодны по состоянию здоровья. Лица, получившие заключение военно-врачебной комиссии, что подтверждает их негодность. Подробный список болезней регулируется приказом Минобороны №402 от 14.08.2008 года.
- Исключены из военного учета по другим причинам, не связанным со здоровьем.
- Лица, достигшие предельного возраста для службы. Это мужчины, которым исполнилось 60 лет.
Мобилизация мужчин от 50 до 60 лет
Мужчины в возрасте 50+ мобилизуются на общих основаниях. Однако обычно их направляют в части снабжения. Те, кто имеет вышеперечисленные основания для увольнения, не подлежат мобилизации.
Призывники от 18 до 25 лет
Мужчины в этом возрасте не мобилизуются, если они являются призывниками, а не военнообязанными.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько нужно отслужить для получения статуса УБД в 2025 году.
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