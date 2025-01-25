Яка категорія військовозобовʼязаних не підлягатиме мобілізації з 1 лютого

Верховна Рада знову продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні до 9 травня 2025 року. Призов охоплює чоловіків віком від 18 до 60 років, які визнані придатними до служби.

Однак певні категорії громадян можуть бути звільнені від мобілізації за наявності законних підстав. Про те, кого не мобілізуватимуть у лютому, дізнавайтеся далі, пише Уніан.

Хто не підлягає мобілізації у 2025 році

У лютому 2025 року порядок мобілізації залишатиметься без змін. Як зазначено в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", є низка підстав, за якими особа може бути звільнена від призову до Збройних сил України.

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Категорії громадян, які не підлягають мобілізації:

Жінки. Вони можуть вступати на службу лише добровільно.

Вони можуть вступати на службу лише добровільно. Особи з відстрочкою. Підстави для відстрочки визначені у статті 23 закону. Сюди входять студенти, особи з сімейними обставинами (наприклад, догляд за людиною з інвалідністю чи літньою особою).

Підстави для відстрочки визначені у статті 23 закону. Сюди входять студенти, особи з сімейними обставинами (наприклад, догляд за людиною з інвалідністю чи літньою особою). Працівники з бронюванням. Це ті, хто потрібен для роботи в тилу (стаття 25 закону).

Непридатні за станом здоров’я. Особи, які отримали висновок військово-лікарської комісії, що підтверджує їхню непридатність. Детальний перелік хвороб регулюється наказом Міноборони №402 від 14.08.2008 року.

Особи, які отримали висновок військово-лікарської комісії, що підтверджує їхню непридатність. Детальний перелік хвороб регулюється наказом Міноборони №402 від 14.08.2008 року. Виключені з військового обліку з інших причин, не пов’язаних зі здоров’ям.

Особи, які досягли граничного віку для служби. Це чоловіки, яким виповнилося 60 років.

Мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років

Чоловіки у віці 50+ мобілізуються на загальних підставах. Однак зазвичай їх направляють у частини забезпечення. Ті, хто має перелічені вище підстави для звільнення, не підлягають мобілізації.

Призовники віком від 18 до 25 років

Чоловіки в цьому віці не мобілізуються, якщо вони є призовниками, а не військовозобов’язаними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки потрібно відслужити для отримання статусу УБД у 2025 році.

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