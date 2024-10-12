Какая категория военных имеет право на 100% льгот на оплату коммуналки
Украинские военнослужащие и их семьи имеют право на скидки при оплате коммунальных услуг. В зависимости от категории льготника скидки могут составлять от 50% до 100%.
Эта информация содержится в материалах портала Бесплатной юридической помощи (БПД).
Кто может получить льготы и какие они бывают
Право на льготную оплату коммунальных услуг имеют:
- Участники войны – 50% скидки
- Родственники погибших – 50% скидки
- Участники боевых действий – 75% скидки
- Лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидки
К членам семьи льготников относятся:
- Супруги
- Несовершеннолетние дети
- Холостые совершеннолетние дети с инвалидностью
- Лица, ухаживающие за инвалидом войны I группы
- Нетрудоспособные родители
- Лица на попечении льготника, проживающие вместе
Виды льгот включают:
- Скидку 75% на пользование жильем (в пределах нормы)
- Скидка 75% на коммунальные услуги (в рамках средних норм потребления)
- Скидку 75% на приобретение топлива без центрального отопления.
- Скидка 75% на оплату газа для отопления для семей нетрудоспособных лиц
Как оформить льготы и какие документы нужны
Для оформления льгот необходимо иметь удостоверение участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны или члена семьи погибшего.
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Если заявление подает родственник вместо военного, следует добавить документ, подтверждающий родственные связи или законность представительства интересов льготника.
В органах Пенсионного фонда следует подать два заявления:
- О внесении данных в Единый реестр лиц, имеющих право на льготы
- О предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг
К заявлению прилагаются: паспорт, документ о праве на льготу, идентификационный код и заявление о предоставлении льгот на коммунальные услуги и приобретение топлива.
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