Яка категорія військових має право на 100% пільги на оплату комуналки
Українські військовослужбовці та їхні родини мають право на знижки при оплаті комунальних послуг. Залежно від категорії пільговика, знижки можуть становити від 50% до 100%.
Ця інформація міститься у матеріалах порталу Безоплатної правничої допомоги (БПД).
Хто може отримати пільги та які вони бувають
Право на пільгову оплату комунальних послуг мають:
- Учасники війни - 50% знижки
- Родичі загиблих - 50% знижки
- Учасники бойових дій - 75% знижки
- Особи з інвалідністю внаслідок війни - 100% знижки
До членів сім'ї пільговиків належать:
- Подружжя
- Неповнолітні діти
- Неодружені повнолітні діти з інвалідністю
- Особи, які доглядають за інвалідом війни І групи
- Непрацездатні батьки
- Особи під опікою пільговика, які проживають разом
Види пільг включають:
- Знижку 75% на користування житлом (у межах норми)
- Знижку 75% на комунальні послуги (в рамках середніх норм споживання)
- Знижку 75% на придбання палива для будинків без центрального опалення
- Знижку 75% на оплату газу для опалення для сімей непрацездатних осіб
Як оформити пільги та які документи потрібні
Для оформлення пільг необхідно мати посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого.
Також читайте: У ТЦК розповіли, що чекає на тих, хто досі не оновив дані
Якщо заяву подає родич замість військового, потрібно додати документ, що підтверджує родинні зв'язки або законність представництва інтересів пільговика.
В органах Пенсійного фонду слід подати дві заяви:
- Про внесення даних до Єдиного реєстру осіб, які мають право на пільги
- Про надання пільг на оплату комунальних послуг
До заяви додаються: паспорт, документ про право на пільгу, ідентифікаційний код та заява про надання пільг на комунальні послуги і придбання палива.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з українців точно не прийде повістка поштою.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!