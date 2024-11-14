Какая разница в пенсионных выплатах работающим и неработающим пенсионерам: ответ ПФУ
По состоянию на 1 октября 2024 года в Украине среди 10,3 миллиона пенсионеров работают 2,8 миллиона человек. Обычно эти пенсионеры получают более высокие пенсионные выплаты, поскольку их пенсия растет более быстрыми темпами.
Разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров
Согласно данным ПФУ, средняя пенсия по Украине составляет 5385,25 гривны, тогда как работающие пенсионеры получают в среднем 5661,05 гривны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
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Выплаты для работающих пенсионеров с начала года выросли на 10,5%, что прибавило им в среднем 596,92 гривны.
Пенсионный фонд объясняет, что благодаря дополнительному стажу и взносам работающие пенсионеры получают большие выплаты, поскольку их пенсии повышаются быстрее.
Из всех получающих пенсионеров пенсионеров:
- 72,84% имеют выплаты по возрасту;
- 15,08% - по инвалидности;
- 6,35% - в случае потери кормильца;
- 5,15% - за выслугу лет;
- 0,54% - социальные пенсии;
- 0,04% - пожизненное содержание судей.
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