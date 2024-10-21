Какие доходы учитываются при начислении субсидии в 2024 году

При расчете жилищной субсидии немаловажную роль играет среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Речь идет о составляющих этого дохода и особенностях его исчисления для разных категорий граждан.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде. В совокупный доход входят различные финансовые поступления, в частности:

- заработная плата и денежное довольствие военнослужащих

- пенсионные выплаты

- стипендии (кроме социальных для определенных категорий)

- социальные выплаты и льготы

- пособие по безработице и другие страховые выплаты

- денежные переводы из-за границы

- дивиденды и другие доходы от собственности

Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения установлен особый порядок исчисления дохода. Независимо от фактических поступлений их доход рассчитывается на основе минимальной заработной платы:

- Для 1-й группы – одна минимальная зарплата

- Для 2-й группы – две минимальные зарплаты

- Для 3-й группы – три минимальные зарплаты

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При этом реальный доход от предпринимательской деятельности и самозанятости не учитывается, если информация о нем подана в Государственную налоговую службу.

Для определения права на субсидию в отопительном сезоне 2024-2025 годов будут учитываться доходы за первое полугодие 2024 года. Для пенсионеров, получающих только пенсию, будет учитываться размер пенсии за август 2024 года.

Эти правила базируются на Порядке исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи, утвержденном Кабинетом Министров Украины.

Напомним, мы уже писали, можно ли получить субсидию, если есть долги за коммуналку.

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