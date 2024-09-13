Какие документы должен предоставить работодателю временно непригодный военнообязанный

Несмотря на военное положение, многие украинские стремятся работать и обеспечивать свои семьи. Однако для военнообязанных мужчин существует ряд особенностей при трудоустройстве. Рассмотрим подробнее, какие документы нужны временно непригодным для военной службы мужчинам для оформления на работу. Об этом пишет donpatriot.

Какие документы требуются временно непригодными для трудоустройства?

Согласно действующему законодательству, временно непригодные к военной службе мужчины имеют право трудоустроиться. Однако работодатели обязаны проверить их военно-учетный статус.

Обязательный документ:

Военно-учетный документ Это может быть как бумажный документ, так и электронная версия в мобильном приложении. Главное, чтобы в документе была отметка о взятии на военный учет и информация о состоянии годности военной службы.

Дополнительные документы:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность: для подтверждения идентичности.

для подтверждения идентичности. Идентификационный код: оформление трудовых отношений и начисления заработной платы.

оформление трудовых отношений и начисления заработной платы. Трудовая книга: если она есть.

Что важно знать:

Если срок временной негодности истек, необходимо обновить военно-учетный документ. Работодатель обязан проверить предоставленные документы и сохранить их копии. Временно непригодные для военной службы мужчины имеют равные права на трудоустройство с другими гражданами.

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Почему нужны дополнительные документы?

Проверка военно-учетных документов помогает обеспечить мобилизационную готовность. Документальное подтверждение статуса временно непригодного позволяет защитить права работника на труд.

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