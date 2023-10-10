Какие документы должны быть у представителей ТЦК при вручении повестки

Представители ТЦК, которые вручают повестки военнообязанным, могут попросить предъявить документы, однако они не имеют права проводить проверку. В таких случаях сотрудники ТЦК патрулируют вместе с представителями Национальной полиции Украины и вручают повестки мужчинам.

В Министерстве юстиции Украины разъяснили правила проверки документов гражданских граждан и военнообязанных сотрудниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и Службы призыва (СП).

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Право на проверку документов предоставлено только уполномоченным представителям таких организаций и служб:

Национальная полиция. Служба безопасности Украины. Национальная гвардия Украины. Государственная пограничная служба Украины. Государственная миграционная служба Украины. Государственная таможенная служба Украины. Вооруженные силы Украины.

Согласно украинскому законодательству, полицейские и работники ТЦК, проверяющие документы, должны предъявить по требованию приказ коменданта о праве на проверку документов, в котором указана фамилия проверяющего лица. Кроме того, полицейский обязан назвать свою фамилию, должность, служебное звание, предъявить жетон, служебное удостоверение и копию приказа коменданта по требованию, дать возможность ознакомиться с имеющейся информацией и назвать основание проверки, определенное в соответствующем порядке.

Указано, что полицейский не обязан передавать лицу свое удостоверение, но должен держать его в своих руках.

Что касается работников ТЦК, то они имеют право требовать от украинцев проверку документов перед вручением повесток. Во время такой проверки уполномоченные представители ТЦК должны предъявить приказ коменданта по поводу проверки документов, свое служебное удостоверение, подтверждающее их уполномоченность, приказ или распоряжение ТЦК об уполномочии указанных лиц на вручение повесток, а также назвать основание проверки.

Также стоит отметить, что правом вручения повестки обладают не только работники ТЦК и СП, но и другие должностные лица, предусмотренные законодательством. К ним относятся представители органа Службы безопасности Украины, подразделения Службы внешней разведки, органа местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, где работают военнообязанные и управители многоквартирных домов.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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