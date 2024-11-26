Какие документы представить для пересчета коммуналки: ответ ПФУ
Согласно новому правительственному постановлению, потребители имеют право на пересмотр начислений даже при наличии задолженности. О том, в каких случаях осуществляется перерасчет стоимости коммунальных услуг, объяснили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Перерасчет распространяется на следующие услуги:
- теплоснабжение
- горячее водоснабжение
- централизованное водоснабжение и водоотвод
- управление бытовыми отходами
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Основаниями для перерасчета могут быть:
- отклонение от нормативных показателей температуры теплоносителя и давления
- недостаточное отопление помещений (при наличии договора на обслуживание внутридомовых систем)
- незапланированные перерывы в предоставлении услуг
- несоответствие качества воды санитарным нормам
- нарушение графика вывоза мусора
Для получения перерасчета потребитель должен представить акт-претензию поставщику услуг. В течение месяца после окончания расчетного периода поставщик обязан самостоятельно скорректировать стоимость услуг и выплатить компенсацию согласно законодательству. При наличии задолженности, сумма перерасчета и штрафные санкции зачисляются в счет погашения долга или будущих платежей.
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