Какие документы представить для пересчета коммуналки: ответ ПФУ

Согласно новому правительственному постановлению, потребители имеют право на пересмотр начислений даже при наличии задолженности. О том, в каких случаях осуществляется перерасчет стоимости коммунальных услуг, объяснили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Перерасчет распространяется на следующие услуги:

- теплоснабжение

- горячее водоснабжение

- централизованное водоснабжение и водоотвод

- управление бытовыми отходами

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Основаниями для перерасчета могут быть:

- отклонение от нормативных показателей температуры теплоносителя и давления

- недостаточное отопление помещений (при наличии договора на обслуживание внутридомовых систем)

- незапланированные перерывы в предоставлении услуг

- несоответствие качества воды санитарным нормам

- нарушение графика вывоза мусора

Для получения перерасчета потребитель должен представить акт-претензию поставщику услуг. В течение месяца после окончания расчетного периода поставщик обязан самостоятельно скорректировать стоимость услуг и выплатить компенсацию согласно законодательству. При наличии задолженности, сумма перерасчета и штрафные санкции зачисляются в счет погашения долга или будущих платежей.

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