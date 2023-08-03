'Какие должны быть табу?': Данилов рассказал, в каких случаях Украина может обстреливать РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может обстреливать территорию РФ, используя западное оружие. В то время как не существует запрета на использование оружия, разработанного украинским военно-промышленным комплексом.

Об этом он сообщил во время телемарафона. Алексей Данилов отметил, что Украина не может использовать западное вооружение для атак по России. Это нужно для того, чтобы наших партнеров не обвинили в причастности к войне.

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"Как у нас может быть табу, если страна-агрессор против нас развернула огромную военную кампанию. Если они почти каждый день убивают наших детей – какие должны быть табу?" – сказал Алексей Данилов.

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Также Данилов подчеркнул, что у Украины есть определенные достижения в производстве собственного вооружения, однако "не все можно рассказывать". Но подобные разработки отлично выполняют свои боевые задания.

"Хотя не все можно рассказывать, но то, что узнали представители CNN о морских дронах - это вещи, которые имеют очень ограниченное количество стран", – пояснил секретарь СНБО.

Напомним, в ночь на 30 июля в Москве раздалось несколько громких взрывов. Из-за атаки беспилотников был поврежден небоскреб "Москва-Сити" на Пресненской набережной, 10с2, где находятся офисы нескольких российских министерств и ведомств.

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