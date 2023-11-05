Какие категории граждан не подлежат мобилизации: полный список
Украинская Верховная Рада приняла законы, утверждающие указы президента о продлении срока действия военного положения и проведении общей мобилизации на территории Украины еще на 90 дней. Это действие продлится до 18 августа 2023 года.
Согласно украинскому законодательству, мобилизация обычно происходит в четыре этапа. Однако существуют определенные категории граждан, освобожденных от обязанности мобилизации, пишут Факты ICTV.
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Категории граждан, не подлежащих призыву во время мобилизации, включают следующие:
- Граждане, занятые в органах государственной власти, на критически важных предприятиях и организациях.
- Граждане, признанные непригодными для военной службы, учитывая состояние здоровья или возраст.
- Граждане, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе.
- Родители и попечительское лицо детей.
- Многодетные родители, родители-одиночки и одинокие матери, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка.
- Граждане, воспитывающие детей с инвалидностью.
- Мужчины и женщины, чьи родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.
- Мужчины и женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа или жену, проходящую военную службу.
- Получатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования.
- Отдельные категории государственных служащих, такие как депутаты Верховной Рады Украины и АР Крым, правоохранители и антикоррупционные органы.
Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.
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