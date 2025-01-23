Какие лекарства не пропустят в Польшу: перечень запрещенных и разрешенных препаратов

Многие украинцы путешествуют за границу по разным причинам – для временного проживания, отдыха, работы. Поскольку доступ к врачу или необходимым лекарствам за пределами Украины иногда может быть затруднен, многие стремятся взять с собой медикаменты впрок.

Поэтому часто возникает вопрос: "Разрешено ли провозить лекарства через границу?" Дело в том, что некоторые препараты могут быть запрещены к свободному обращению в стране назначения. В таких случаях для их перевозки могут потребоваться соответствующие документы.

При их отсутствии лекарство может быть изъято, а сам путешественник рискует столкнуться с обвинением в контрабанде. Так что важно знать, какие именно медикаменты разрешено брать с собой за границу.

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Какое лекарство разрешено перевозить через границу Украины

В общем список достаточно широк, но количество препаратов должно отвечать только вашим личным потребностям.

Каждый путешественник может перевозить следующие безрецептурные лекарства:

обезболивающие средства;

антигистаминные препараты;

антисептические средства;

простое лекарство от простуды, например пастилки для горла, спреи для носа и т.п.;

средства для лечения желудочно-кишечных расстройств.

Что касается рецептурных препаратов, их также можно брать с собой, но при наличии действительного рецепта. Количество лекарства не должно превышать объема, указанного в документе.

Кроме того, разрешается провозить БАДы, витамины и жизненно необходимые лекарства, такие как инсулин.

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Какое лекарство разрешено провозить через границу Польши

Польша является популярным направлением для украинцев как для работы, так и для путешествий. Поэтому важно знать, какие именно лекарства можно брать с собой при пересечении границы.

В Польшу разрешается ввозить только препараты, не оказывающие сильного действия. Если же нужно взять с собой сильнодействующие медикаменты, необходимо иметь рецепт во избежание возможных проблем.

Возникает также вопрос: "Можно ли перевозить таблетки в ручной клади?" Если вы путешествуете на самолете, внимательно ознакомьтесь с правилами авиакомпании. Как правило, разрешается брать на борт препараты, которые могут пригодиться во время полета, но только в минимально необходимом количестве.

Чтобы избежать недоразумений, следует заранее сообщить бортпроводникам о наличии лекарства. Если же у вас есть медикаменты, которые могут быть запрещены для перевозки в ручной клади (например, антибиотики), нужно иметь документы, подтверждающие их необходимость. Как оформить такие документы мы подробно рассказали ниже.

Какое лекарство запрещено провозить через границу

Мы уже рассмотрели, какие препараты можно брать с собой в путешествие, но существуют и такие лекарства, с которыми могут возникнуть проблемы на границе. Возникает закономерный вопрос: какие именно медикаменты запрещено перевозить через границу?

В страны Европейского Союза не разрешается ввозить лекарства, содержащие кодеин или эфедрин. Поэтому перед поездкой важно внимательно проверить состав препаратов во избежание их конфискации и возможного штрафа.

Если такие медикаменты жизненно необходимы и не имеют заменителей, их нужно задекларировать при пересечении границы. Для этого следует подготовить следующие документы:

копию медицинской карты;

рецепт врача;

чек, подтверждающий законную покупку препарата в аптеке;

медицинскую справку, содержащую информацию о диагнозе, названии препарата, рекомендованной дозировке и сроке лечения. Документ должен быть заверен подписью врача и главврача.

Все документы необходимо перевести на английский язык для предоставления их пограничным службам.

Напомним, одна из стран ЕС сократит выплаты беженцам, если они будут игнорировать правила.

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