Какие социальные выплаты сохранят в Украине с 1 января

Кабинет министров Украины принял важное решение о социальных выплатах с нового года. Было решено автоматически продлить ряд пособий с 1 января 2023 года.

Как сообщило Министерство социальной политики Украины, согласно принятому правительством постановлению, социальные выплаты, действие которых закончилось во время военного положения, будут автоматически продлены. Это выплаты людям и детям с инвалидностью, а также социальная помощь детям, лишенным родительской опеки.

Министр социальной политики Оксана Жолнович считает, что благодаря этому решению правительство поможет гражданам, имеющим право на автоматическое продление выплат. "Она также позволит обеспечить оказание помощи тем, кто в ней действительно нуждается", – добавила она.

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Какие социальные пособия будут автоматически продлены с 1 января:

Детям, находящимся на попечении или попечении,

несовершеннолетним, имеющим тяжелые заболевания,

детям, родители которых не платят алименты,

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью,

украинцам, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства;

украинцам, не имеющим права на пенсию,

лицам с инвалидностью.

К тому же правительство продлило до конца следующего года переходный период для ежемесячных выплат компенсаций неработающим трудоспособным украинцам, которые заботятся о лицах с инвалидностью I группы и о лицах старше 80 лет.

Напомним, правительство приняло решение с 1 января продлить выплаты внутриперемещенным лицам.

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