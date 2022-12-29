Які соціальні виплати збережуть в Україні з 1 січня

Кабінет міністрів України ухвалив важливе рішення щодо соціальних виплат з нового року. Було вирішено автоматично продовжити низку допомог з 1 січня 2023 року.

Як повідомило Міністерство соціальної політики України, відповідно до ухваленої урядом постанови, соціальні виплати, дія яких закінчилася під час воєнного стану, будуть автоматично продовжені. Це виплати людям та дітям з інвалідністю, а також соціальна допомога дітям, позбавлених батьківського піклування.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович вважає, що завдяки цьому рішенню уряд допоможе громадянам, що мають право на автоматичне продовження виплат. "Вона також дозволить забезпечити надання допомоги тим, хто її дійсно потребує", – додала вона.

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Які соціальні допомоги будуть автоматично продовжені з 1 січня:

Дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням,

неповнолітнім, що мають на тяжкі захворювання,

дітям, батьки яких не платять аліменти,

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,

українцям, які доглядають за особами з інвалідністю І та II групи внаслідок психічного розладу;

українцям, які не мають права на пенсію,

особам з інвалідністю.

До того ж уряд продовжив до кінця наступного року перехідний період для щомісячних виплат компенсацій непрацюючим працездатним українцям, які піклуються про осіб з інвалідністю I групи та про осіб, яким більш як 80 років.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення з 1 січня продовжити виплати внутрішньопереміщеним особам.

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