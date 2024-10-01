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Война в Украине

Какие военнообязанные не подлежат бронированию в 2024 году

Цихоцкая Мария

Какие военнообязанные не подлежат бронированию в 2024 году
Среди военных специальностей, полученных ими во время обязательной службы, могут быть такие, которые сейчас особенно востребованы на фронте

В Украине продолжается процесс мобилизации мужчин, подлежащих призыву. Среди военных специальностей, полученных ими во время обязательной службы, могут быть такие, которые сейчас особенно востребованы на фронте.

Об этих профессиях идет речь в публикации Вікна.TV с субботы, 28 сентября.

Отсрочка от призыва

Список дефицитных специальностей имеет особое значение для тех, кто стремится получить отсрочку и формально имеет право на нее. Это касается военнообязанных, работающих в органах государственной власти, местного самоуправления и предприятиях, критически важных для функционирования экономики.

Бронирование дает возможность отсрочки от мобилизации, а также разрешение на заграничные командировки.

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Востребованные военные специальности

Если военная специальность входит в список дефицитных, рассчитывать на отсрочку не стоит.

Важно отметить, что перечень дефицитных военно-учетных специальностей утвержден Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

Генеральный штаб ВСУ предоставил список этих востребованных военно-учетных специальностей.

Какие военнообязанные не подлежат бронированию в 2024 году
ВОС, не подлежащие бронированию
Какие военнообязанные не подлежат бронированию в 2024 году
ВОС, не подлежащие бронированию
Какие военнообязанные не подлежат бронированию в 2024 году
ВОС, не подлежащие бронированию
Какие военнообязанные не подлежат бронированию в 2024 году
ВОС, не подлежащие бронированию
Какие военнообязанные не подлежат бронированию в 2024 году
ВОС, не подлежащие бронированию
Какие военнообязанные не подлежат бронированию в 2024 году
ВОС, не подлежащие бронированию
Какие военнообязанные не подлежат бронированию в 2024 году
ВОС, не подлежащие бронированию
Какие военнообязанные не подлежат бронированию в 2024 году
ВОС, не подлежащие бронированию
Какие военнообязанные не подлежат бронированию в 2024 году
ВОС, не подлежащие бронированию
Какие военнообязанные не подлежат бронированию в 2024 году
ВОС, не подлежащие бронированию
Какие военнообязанные не подлежат бронированию в 2024 году
ВОС, не подлежащие бронированию

"Лица, имеющие эти специальности, не подлежат бронированию", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее мы говорили, на какие льготы имеет право УБД в 2024 году.

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