Які військовозобов’язані не підлягають бронюванню у 2024 році

В Україні триває процес мобілізації чоловіків, які підлягають призову. Серед військових спеціальностей, отриманих ними під час обов'язкової служби, можуть бути такі, що зараз особливо затребувані на фронті.

Про ці професії йдеться у публікації Вікна.TV від суботи, 28 вересня.

Відтермінування від призову

Список дефіцитних спеціальностей має особливе значення для тих, хто прагне отримати відстрочку і формально має на неї право. Це стосується військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування та на підприємствах, критично важливих для функціонування економіки.

Бронювання надає можливість відстрочки від мобілізації, а також дозвіл на закордонні відрядження.

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Затребувані військові спеціальності

Якщо військова спеціальність входить до переліку дефіцитних, розраховувати на відстрочку не варто.

Важливо зазначити, що перелік дефіцитних військово-облікових спеціальностей затверджений Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Генеральний штаб ЗСУ надав список цих затребуваних військово-облікових спеціальностей.

ВОС, які не підлягають бронюванню

ВОС, які не підлягають бронюванню

ВОС, які не підлягають бронюванню

ВОС, які не підлягають бронюванню

ВОС, які не підлягають бронюванню

ВОС, які не підлягають бронюванню

ВОС, які не підлягають бронюванню

ВОС, які не підлягають бронюванню

ВОС, які не підлягають бронюванню

ВОС, які не підлягають бронюванню

ВОС, які не підлягають бронюванню

"Особи, які мають ці спеціальності, не підлягають бронюванню", — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які пільги має право УБД у 2024 році.

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