Які військовозобов’язані не підлягають бронюванню у 2024 році
В Україні триває процес мобілізації чоловіків, які підлягають призову. Серед військових спеціальностей, отриманих ними під час обов'язкової служби, можуть бути такі, що зараз особливо затребувані на фронті.
Про ці професії йдеться у публікації Вікна.TV від суботи, 28 вересня.
Відтермінування від призову
Список дефіцитних спеціальностей має особливе значення для тих, хто прагне отримати відстрочку і формально має на неї право. Це стосується військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування та на підприємствах, критично важливих для функціонування економіки.
Бронювання надає можливість відстрочки від мобілізації, а також дозвіл на закордонні відрядження.
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Затребувані військові спеціальності
Якщо військова спеціальність входить до переліку дефіцитних, розраховувати на відстрочку не варто.
Важливо зазначити, що перелік дефіцитних військово-облікових спеціальностей затверджений Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Генеральний штаб ЗСУ надав список цих затребуваних військово-облікових спеціальностей.
"Особи, які мають ці спеціальності, не підлягають бронюванню", — зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які пільги має право УБД у 2024 році.
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