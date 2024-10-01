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Війна в Україні

Які військовозобов’язані не підлягають бронюванню у 2024 році

Ціхоцька Марія

Які військовозобов’язані не підлягають бронюванню у 2024 році
Серед військових спеціальностей, отриманих ними під час обов'язкової служби, можуть бути такі, що зараз особливо затребувані на фронті

В Україні триває процес мобілізації чоловіків, які підлягають призову. Серед військових спеціальностей, отриманих ними під час обов'язкової служби, можуть бути такі, що зараз особливо затребувані на фронті.

Про ці професії йдеться у публікації Вікна.TV від суботи, 28 вересня.

Відтермінування від призову

Список дефіцитних спеціальностей має особливе значення для тих, хто прагне отримати відстрочку і формально має на неї право. Це стосується військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування та на підприємствах, критично важливих для функціонування економіки.

Бронювання надає можливість відстрочки від мобілізації, а також дозвіл на закордонні відрядження.

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Затребувані військові спеціальності

Якщо військова спеціальність входить до переліку дефіцитних, розраховувати на відстрочку не варто.

Важливо зазначити, що перелік дефіцитних військово-облікових спеціальностей затверджений Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Генеральний штаб ЗСУ надав список цих затребуваних військово-облікових спеціальностей.

Які військовозобов’язані не підлягають бронюванню у 2024 році
ВОС, які не підлягають бронюванню
Які військовозобов’язані не підлягають бронюванню у 2024 році
ВОС, які не підлягають бронюванню
Які військовозобов’язані не підлягають бронюванню у 2024 році
ВОС, які не підлягають бронюванню
Які військовозобов’язані не підлягають бронюванню у 2024 році
ВОС, які не підлягають бронюванню
Які військовозобов’язані не підлягають бронюванню у 2024 році
ВОС, які не підлягають бронюванню
Які військовозобов’язані не підлягають бронюванню у 2024 році
ВОС, які не підлягають бронюванню
Які військовозобов’язані не підлягають бронюванню у 2024 році
ВОС, які не підлягають бронюванню
Які військовозобов’язані не підлягають бронюванню у 2024 році
ВОС, які не підлягають бронюванню
Які військовозобов’язані не підлягають бронюванню у 2024 році
ВОС, які не підлягають бронюванню
Які військовозобов’язані не підлягають бронюванню у 2024 році
ВОС, які не підлягають бронюванню
Які військовозобов’язані не підлягають бронюванню у 2024 році
ВОС, які не підлягають бронюванню

"Особи, які мають ці спеціальності, не підлягають бронюванню", — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які пільги має право УБД у 2024 році.

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