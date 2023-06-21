Какие выплаты предусмотрены для родителей тяжелобольных детей и какие условия получения средств
Определенные категории граждан Украины получают социальную помощь от государства, в частности, семьи, которые воспитывают детей с тяжелыми заболеваниями. Олег Голев, юрист БФ "Право на защиту", объяснил, какие государственные гарантии доступны этим семьям, по информации из "Юридического советчика для ВПЛ".
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К этим категориям относятся семьи с детьми, которым не была установлена инвалидность, но имеющие следующие состояния:
- Тяжелые перинатальные поражения нервной системы.
- Тяжелые врожденные пороки развития.
- Орфанные (редкие) заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич.
- Тяжелые психические расстройства.
- Сахарный диабет I типа (инсулинозависимый).
- Острые или хронические заболевания почек IV степени. Также включаются дети, которые:
- Испытали тяжелую травму.
- Нуждаются в трансплантации органа или паллиативной помощи.
Для таких семей предусмотрены следующие гарантии:
- Право на государственную социальную помощь в размере 4544 грн (на детей до 6 лет) и 5666 грн (на детей от 6 до 18 лет).
- Право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, гарантируемое родителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям.
- Право на увольнение с военной службы в связи с воспитанием ребенка с тяжелым заболеванием. Это право принадлежит обоим родителям, если они оба служат.
- Право на пересечение границы как сопровождающего ребенка с тяжелым заболеванием или право на выезд за границу к своему ребенку, если он находится за границей.
- Право на длительный отпуск без сохранения заработной платы.
Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.
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