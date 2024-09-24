Какое денежное довольствие военных во время отпуска: разъяснение Минобороны

В Украине финансовое обеспечение военнослужащих ВСУ во время отпусков регулируется специальным распоряжением Минобороны. Существует система ежемесячных базовых и дополнительных выплат, а также единовременные дополнительные вознаграждения. Об этом информирует АрмияInform.

Финансирование во время отдыха

Следует напомнить, что основной отпуск предоставляется военным до 10 суток с сохранением денежного содержания.

Другой тип отпуска - по семейным обстоятельствам или по другим веским причинам. Ее продолжительность может достигать 10 дней, при этом также сохраняются все выплаты.

После освобождения из плена, если боец желает продлить службу, но требует восстановления, ему может быть предоставлен дополнительный отпуск с сохранением финансирования продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части.

Кроме того, существует отпуск по заключению ВЛК для лечения по болезни, ранению или контузии. Продолжительность такого отпуска определяют медики, но общий срок лечения не может превышать 12 месяцев. Все это время за военнослужащим хранятся все выплаты.

Также отпуск может предоставляться за уничтожение вражеской техники, и в этом случае выплаты тоже сохраняются.

Объем денежного довольствия в 2024 году

Минимальный размер денежных выплат в 2024 году составляет 20130 гривен. Однако следует учитывать, что на эту сумму влияют многие факторы.

Основные составляющие денежного довольствия включают:

оклад по должности;

оклад по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет.

На период военного положения введено дополнительное вознаграждение военным. Размеры этого вознаграждения варьируются от 30 до 100 тысяч гривен ежемесячно. Максимальную сумму получают военные, участвующие в боевых действиях на передовой.

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Такую же сумму выплачивают тем, кто:

находится на лечении после ранения;

оказался в плену.

Военные, выполняющие боевые (специальные) задания согласно боевым приказам, получают 30 тысяч гривен.

Тем, кто выполняет боевые (специальные) задачи в составе органов военного руководства, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями, выплачивают 50 тысяч гривен.

Дополнительно, 6 тысяч гривен выплачивают военнослужащим срочной службы, а 2350 гривен - курсантам.

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