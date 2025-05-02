Какое количество пенсионеров в Украине получает менее 4000 гривен: ответ Комитета по вопросам финансов

По состоянию на апрель 2025 года 36,2% украинских пенсионеров, то есть более 3,7 миллиона человек, получают ежемесячные выплаты менее 4 тысяч гривен. В частности, почти 400 тысяч граждан (3,9%) получают пенсию даже ниже 3 тысяч гривен.

По официальным данным, средний размер пенсии в Украине на 1 апреля составил 6341,11 грн. Это на 9,5% больше, чем в начале года (5789,05 грн) и на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (5743,28 грн). Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Регионы с высокими пенсиями:

Киев - 8708,03 грн

Донецкая область - 7813,93 грн

Луганская область - 7314,01 грн

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Регионы с самыми низкими пенсиями:

Тернопольская область - 4930,93 грн

Черновицкая область - 5100,02 грн

Закарпатская область - 5174,80 грн

В апреле государство завершило финансирование пенсий за этот месяц, направив на это 67,4 млрд. грн. Всего с начала года на пенсионные выплаты было направлено 258,7 млрд. грн., еще 21,1 млрд. грн. потратили на субсидии и льготы, а 12 млрд. грн. — на страховые выплаты.

По данным Opendatabot, каждый третий пенсионер в Украине получает чуть более 3 тысяч гривен. После индексации количество лиц с выплатами ниже 3 тысяч гривен уменьшилось в семь раз – таких осталось около 398 тысяч.

На сегодняшний день в Украине насчитывается более 10,3 миллиона пенсионеров. За последний год их количество сократилось на 176 тысяч человек.

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