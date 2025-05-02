Яка кількість пенсіонерів в Україні отримує менше 4000 гривень: відповідь Комітету з питань фінансів

Станом на квітень 2025 року 36,2% українських пенсіонерів, тобто понад 3,7 мільйона осіб, отримують щомісячні виплати менші за 4 тисячі гривень. Зокрема, майже 400 тисяч громадян (3,9%) отримують пенсію навіть нижчу за 3 тисячі гривень.

За офіційними даними, середній розмір пенсії в Україні на 1 квітня становив 6341,11 грн. Це на 9,5% більше, ніж на початку року (5789,05 грн), та на 10,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року (5743,28 грн). Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Регіони з найвищими пенсіями:

Київ — 8708,03 грн

Донецька область — 7813,93 грн

Луганська область — 7314,01 грн

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Регіони з найнижчими пенсіями:

Тернопільська область — 4930,93 грн

Чернівецька область — 5100,02 грн

Закарпатська область — 5174,80 грн

У квітні держава завершила фінансування пенсій за цей місяць, направивши на це 67,4 млрд грн. Загалом із початку року на пенсійні виплати було спрямовано 258,7 млрд грн, ще 21,1 млрд грн витратили на субсидії та пільги, а 12 млрд грн — на страхові виплати.

За даними Opendatabot, кожен третій пенсіонер в Україні наразі отримує трохи понад 3 тисячі гривень. Після індексації кількість осіб із виплатами нижче 3 тисяч гривень зменшилася у сім разів — таких залишилося близько 398 тисяч.

На сьогодні в Україні нараховується понад 10,3 мільйона пенсіонерів. Протягом останнього року їхня кількість скоротилася на 176 тисяч осіб.

Раніше ми розповідали, хто має право на соцпенсію та з якого віку її призначають.

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