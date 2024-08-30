Какой штраф может получить водитель за вождение без страховки

Управление транспортным средством без обязательного страхования гражданской ответственности (ОСГПО) в Украине является серьезным правонарушением, влекущим за собой неприятные последствия. Рассмотрим подробнее, какие штрафы угрожают водителям, игнорирующим это правило, а также какие риски они берут на себя. Об этом пишет РБК.

Штраф за отсутствие автогражданки

Согласно действующему законодательству, за управление транспортным средством без полиса ОСАГО предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа составляет 425 гривен (25 тысяч рублей).

Последствия ДТП без автогражданки

Однако штраф – это далеко не самое серьезное последствие. В случае дорожно-транспортного происшествия, виновником которого станет водитель без страховки, он будет обязан самостоятельно возмещать все причиненные убытки потерпевшим. А это могут быть значительные суммы, особенно если речь идет о повреждении другого транспортного средства, травмировании людей или материальном ущербе.

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Чтобы избежать финансовых проблем в случае ДТП, эксперты рекомендуют заключать дополнительные договоры страхования, увеличивающие страховую сумму. Это позволит переложить основную тяжесть ответственности на страховую компанию.

Даже если вы только что приобрели автомобиль и перегоняете его к месту регистрации, помните: транзитные номера не освобождают вас от обязанности иметь полис ОСАГО. Для таких случаев существуют специальные краткосрочные полисы, действующие в течение 10-15 дней.

Езда без автогражданки – это не только нарушение закона, но и огромный риск для вашего бюджета. Даже небольшое ДТП может привести к значительным финансовым потерям. Поэтому, чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения, обязательно оформляйте полис ОСГПО перед тем, как садиться за руль.

Напомним, ранее UAportal писал, что украинских водителей ждут штрафы за не включенный свет фар.

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