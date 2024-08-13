Какой размер пенсии у воевавших в Афганистане

Пенсионное обеспечение участников боевых действий в Афганистане регулируется Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Ветераны имеют право на дополнительные выплаты за особые заслуги перед Родиной, а также компенсации в случае инвалидности и ежемесячные доплаты. Об этом пишет 24 tv.Ua.

Пенсионные выплаты афганцам в 2024 году

Пенсии для ветеранов афганской кампании в Украине рассчитываются по стандартной методике, аналогично пенсиям по возрасту. Их размер зависит от продолжительности трудового стажа и уровня заработной платы. Однако минимальная пенсия для участников боевых действий установлена на уровне 4 958 гривен.

Важно! Расчет зарплаты основан на данных об уплаченных страховых взносах с 1 июля 2000 года до момента назначения пенсии.

Однако наличие инвалидности дает право на получение пенсии независимо от возраста. Для лиц с инвалидностью в результате войны установлены следующие минимальные пенсионные выплаты:

* I группа – 15 347 гривен;

* ІІ группа – 12 396 гривен;

* ІІІ группа – 8 500 гривен.

Напомним, чтобы получить больше денег, некоторым пенсионерам нужно обратиться в ПФУ.

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