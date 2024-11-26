Какова будет пенсия у граждан без достаточного количества стажа

В системе пенсионного обеспечения Украины предусмотрена специальная поддержка для граждан, достигших пенсионного возраста, но не имеющих достаточного трудового стажа для получения обычной пенсии.

Государство предлагает альтернативное решение в виде социальной пенсии. Ее размер исчисляется как разница между установленным прожиточным минимумом для нетрудоспособных граждан и среднемесячным доходом на одного члена семьи за предыдущие полгода.

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Важно отметить, что верхний предел такой социальной выплаты ограничен – она не может быть больше прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который сейчас составляет 3 028 гривен.

Основные критерии для получения социальной пенсии:

- достижение 65-летнего возраста

- наличие трудового стажа менее 15 лет

Сегодня в Украине действует градация необходимого стажа в зависимости от возраста выхода на пенсию:

- 60 лет – нужно иметь 31 год стажа

- 63 года – необходимо 21 год стажа

- 65 лет – минимум 15 лет стажа

Напомним, мы уже писали, когда учителя могут выйти на пенсию.

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