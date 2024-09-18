Какую пенсию можно получить при потере военнослужащего – кормильца

В случае потери военнослужащего, являвшегося главным кормильцем семьи, его близкие могут претендовать на специальные пенсионные выплаты от государства. Такие льготы предоставляются при определенных обстоятельствах. Об этом пишет 24 tv.ua.

Кто имеет право на специальные пенсии

Не все родственники могут получать пенсию по потере кормильца. По информации Пенсионного фонда Украины, право на такие выплаты имеют только нетрудоспособные лица, находившиеся на содержании погибшего.

В частности, на пенсию могут рассчитывать:

Несовершеннолетние дети (до 18 лет) или старше, если у них инвалидность с детства;

Студенты в возрасте до 23 лет, продолжающие обучение;

Супруги или родители с инвалидностью или пенсионным возрастом.

Важно отметить, что право на выплату имеют также супруг, один из родителей, братья, сестры, дедушки или бабушки погибшего, независимо от возраста и трудоспособности, если они ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8-летнего возраста.

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Размер пенсионных выплат

Размер пенсии для родственников погибшего военнослужащего устанавливается следующим образом:

70% денежного довольствия предоставляется родителям, жене или мужу (минимальная сумма - 7 800 гривен);

70% получает ребенок.

Следует отметить, что если в семье есть двое или более детей, каждый из них получает 50% денежного довольствия, но не менее 6 100 гривен на каждого ребенка.

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