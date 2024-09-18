Яку пенсію можна отримати при втраті військовослужбовця - годувальника

У разі втрати військовослужбовця, який був головним годувальником сім'ї, його близькі можуть претендувати на спеціальні пенсійні виплати від держави. Такі пільги надаються за певних обставин. Про це пише 24 tv.ua.

Хто має право на спеціальні пенсії

Не всі родичі можуть отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника. За інформацією Пенсійного фонду України, право на такі виплати мають лише непрацездатні особи, які перебували на утриманні загиблого.

Зокрема, на пенсію можуть розраховувати:

Неповнолітні діти (до 18 років) або старші, якщо вони мають інвалідність з дитинства;

Студенти віком до 23 років, які продовжують навчання;

Подружжя або батьки з інвалідністю чи пенсійного віку.

Важливо зазначити, що право на виплату мають також чоловік/дружина, один з батьків, брати, сестри, дідусі або бабусі загиблого, незалежно від віку та працездатності, якщо вони доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8-річного віку.

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Розмір пенсійних виплат

Розмір пенсії для родичів загиблого військовослужбовця встановлюється наступним чином:

70% грошового забезпечення надається батькам, дружині або чоловікові (мінімальна сума - 7 800 гривень);

70% отримує дитина.

Слід зауважити, що якщо в сім'ї є двоє або більше дітей, кожен з них отримує 50% грошового забезпечення, але не менше 6 100 гривень на кожну дитину.

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