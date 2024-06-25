Какую зарплату получают мобилизованные во время обучения: ответ военного

В ходе первичной подготовки мобилизованные лица в Украине зарабатывают стартовую сумму в размере 20 тысяч гривен как базовую оплату. Когда обучение завершено и они начинают выполнять свои задачи, их доход увеличивается, и в зависимости от должности и места служения может варьироваться от 20 тысяч до 120 тысяч гривен ежемесячно.

Владимир Фитьо, представитель Командования Сухопутных войск ВСУ, сообщил во время телемарафона, что проходящие первичное военное обучение новобранцы получают стартовую зарплату.

Стартовая зарплата для новобранцев составляет 20 тысяч гривен в месяц. Фитьо отметил, что это базовый доход для лиц, которые присоединяются к ВСУ и проходят первичную подготовку. Продолжительность обучения может варьироваться от 1 до 3 месяцев в зависимости от выбранной специализации.

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Например, пехотинцы проходят месячную базовую подготовку, тогда как для операторов-наводчиков, операторов беспилотников и других специалистов обучение может длиться до трех месяцев. Некоторые мобилизованные также проходят подготовку за рубежом, включая Великобританию, Испанию и Германию.

После завершения первичного обучения и перехода к выполнению служебных задач заработная плата военнослужащих существенно увеличивается. Она может колебаться от 20 тысяч до 120 тысяч гривен в месяц в зависимости от места службы и выполняемых задач.

Министерство обороны Украины также ввело систему дополнительных вознаграждений для военных, выполняющих задачи повышенной опасности или важности. Среди таких вознаграждений:

30 тысяч гривен за разминирование в небоевых условиях;

50 тысяч гривен для командиров и штабов, возглавляющих подразделения в боевых условиях;

100 тысяч гривен за разминирование в боевых зонах, а также для лиц из ракетных войск, артиллерии и ПВО;

70 тысяч гривен за выполнение специальных задач во время боевых действий на передовой.

Военнослужащие, активно вовлеченные в боевые действия и поражение вражеских сил, получают дополнительные денежные бонусы. Такие мероприятия направлены на повышение эффективности и мастерства военных при выполнении задач.

С завершением первоначального этапа обучения, мобилизованные лица отправляются в свои воинские части, где их распределяют по назначениям. Начальное финансовое вознаграждение для солдата стартует с суммы в 20 тысяч гривен после прохождения учебного курса.

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