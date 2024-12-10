Кандидат в канцлеры Германии Мерц подтвердил готовность предоставить Украине дальнобойное оружие

Кандидат на должность канцлера Германии и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц подтвердил готовность поддержать Украину поставками дальнобойного оружия. Об этом заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 9 декабря.

"Моя позиция и позиция нашей фракции четкая: мы хотим, чтобы украинские Вооруженные силы могли наносить удары по военным базам противника, откуда ведутся атаки на вашу страну".

Он также упомянул свое предварительное заявление в Бундестаге, где раскритиковал ограничения на дальность действия вооружения, назвав их фактором, который "заставляет Украину воевать с одной рукой за спиной".

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Перед началом переговоров Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает от Германии увеличения поставок дальнобойного оружия.

Мерц также предложил создать контактную группу из четырех стран – Франции, Польши, Великобритании и Германии – для совместного формирования подхода к завершению войны, развязанной Россией.

Фридрих Мерц является кандидатом от консервативного блока ХДС/ХСС, который лидирует в социологических опросах перед внеочередными выборами в Бундестаг, запланированными на февраль 2025 года.

Напомним, Зеленский назвал предпосылку завершения горячей фазы войны.

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