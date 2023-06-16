Катастрофическое влияние на Землю: Ученые рассказали, что произойдет, если исчезнет озоновый слой

Эволюция климата на Земле включает много составляющих. Последнее исследование раскрыло важность озонового слоя для температуры нашей планеты. Без озонового слоя Земля была бы на 3,5 градуса по Цельсию холоднее.

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В стабилизации и формировании средней температуры Земли важную роль играют разные механизмы обратной связи и принуждения.

На простом уровне мы получаем солнечное излучение. Часть этого излучения отражается от верхних слоев атмосферы, а остальные достигают поверхности Земли. Часть этой энергии поглощается атмосферой и землей. Другая часть излучения отражается обратно в космосе. Но определенное количество этого излучения снова поглощается атмосферой, что создает парниковый эффект и увеличивает температуру поверхности Земли.

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Однако это только упрощенная модель. На самом деле температура и климат нашей планеты зависят от многих факторов: различных молекул в атмосфере, океана и систем циркуляции атмосферы.

Озоновый пласт вверху атмосферы играет решающую роль в блокировании ультрафиолетового излучения от Солнца, но большинство климатических моделей игнорирует его влияние на исследование климата Земли.

Однако ученые, опубликовавшие статью в препринтном журнале arXiv, исследовали влияние озонового слоя. Озоновый пласт не всегда присутствовал. До появления жизни в атмосфере практически не было озона, и Земля в течение миллиардов лет существовала с минимальным озоновым слоем.

Лишь недавно он стабилизировался на современных уровнях. Хотя молекулярный кислород, составляющий значительную долю атмосферы, оказывает незначительное влияние на климат, озоновый слой играет значительную роль.

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Исследователи провели серию симуляций климата Земли, изменяя количество озона в верхних слоях атмосферы, изучая влияние на температуру поверхности Земли.

Они обнаружили, что наличие озона влияет на температуру поверхности, повышая ее в среднем на 3,5 градуса Цельсия. Потеря озонового слоя, вне зависимости от причин, будет иметь катастрофическое влияние на климат.

Недостаточность озона также приведет к охлаждению стратосферы. Более холодный воздух не способен удерживать такое количество влаги, что приведет к уменьшению парникового эффекта.

Отсутствие озона будет оказывать серьезное влияние на климат в целом. Она также приведет к дестабилизации стратосферы и предохранительных облаков. Это приведет к изменениям в образовании облаков, что может повлиять на погодные условия на разных широтах.

Атмосфера Земли – это сложная система, и результаты исследования подчеркивают значимость каждого ее компонента.

Напомним, археологи, ведущие раскопки в районе Саутуарк на юге Лондона, обнаружили уникальный мавзолей римских времен с хорошо сохранившимися стенами и полом.

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