Киевстар вдвое повысит некоторые тарифы с 1 октября

С 1 октября 2023 года мобильный оператор Киевстар внесет изменения в свои тарифы на ряд услуг. Это решение сопровождается удвоением стоимости отдельных услуг, приведет к повышению цен на разные опции. К примеру, некоторые из этих услуг подорожают с 400 до 800 гривен, а другие даже больше.

Читайте также: Кому нужно становиться на военный учет с 1 октября

Компания Киевстар объясняет повышение тарифов влиянием инфляции в Украине. За последний год стоимость услуг не изменялась, тогда как инфляция достигла 26,6%. Учитывая экономические и рыночные условия, а также расширение возможностей сервисов компания решила пересмотреть цены на некоторые тарифы для бизнес-клиентов.

Одной из услуг, на которую влияют изменения, является подключение уникальных номеров по заказу клиента. Эта услуга позволяет клиентам иметь индивидуальные номера с определенным набором цифр или важной для них датой. С 1 октября эти услуги также удорожают. К примеру, Простые и Серебряные номера, которые стоят 300 и 600 гривен соответственно, повысятся до 400 и 800 гривен. Золотые и платиновые номера, которые стоят 2000 и 3000 гривен, повысятся до 4000 и 6000 гривен. Эксклюзивные комбинации цифр в номерах, которые сейчас начинаются с 15 000 гривен, также повысят свою стоимость.

Еще одной услугой, которая претерпевает изменения в цене, является рассылка Viber-сообщений. Эту услугу чаще всего используют предприниматели для рекламы своего товара посредством SMS-сообщений. Цены на услугу признаются индивидуальными и зависят от количества отправленных сообщений. Для получения подробной информации о новых ценах можно обратиться по номеру 0800 300 000, где персональный менеджер предоставит консультацию и расскажет о стоимости услуги в зависимости от выбранного объема.

Изменения в тарифах Киевстара вступают в действие с 1 октября, и клиенты могут пересмотреть и адаптировать свои тарифные планы заранее, учитывая эти изменения.

Ранее мы писали о том, как с 1 октября изменятся цены на газ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!