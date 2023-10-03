Китайские ученые обнаружили зависимость между употреблением чая с молоком и депрессией

Молочные чаи, в частности пузырьковый чай, стали очень популярными напитками в Китае и других частях Азии в последние годы. Однако новое исследование, проведенное в Китайском университете Цинхуа и Центральном университете финансов и экономики в Китае, выявило тревожные связи между этим напитком и проблемами психического здоровья.

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Исследователи опросили 5281 студента колледжа в Пекине и обнаружили, что симптомы зависимости от чая с молоком не только реальны, но связаны с такими проблемами, как депрессия и тревога. Об этом пишет Sciense Alert.

"Популярность чая с молоком в Китае очень возросла, особенно среди молодежи. Наши результаты подчеркивают, что потребление чая с молоком может привести к зависимости, и это связано с депрессией, тревогой и суицидальными мыслями", – отмечают исследователи в своей опубликованной статье.

Используя шкалу зависимости, которая оценивает такие факторы, как постоянная тяга и чрезмерное увлечение, исследователи обнаружили доказательства того, что некоторые молодые люди проявляют признаки зависимости. Почти половина опрошенных заявили, что выпивали хотя бы одну чашку чая с молоком в неделю.

Помимо содержания сахара, чай с молоком часто содержит кофеин, и это вызывает обеспокоенность тем, как такие напитки могут влиять на настроение и социальную изоляцию у подростков.

В данном исследовании употребление чая с молоком связывалось с одиночеством и депрессией. Хотя это исследование не определяло причину этих связей, оно указывает на потенциальную проблему, которую нужно более подробно изучить, особенно с учетом роста популярности этих напитков.

Исследователи предполагают, что молодежь в Китае и других странах может использовать чай с молоком как способ преодоления и регулирования эмоций, и эти напитки могут вызвать привыкание и нанести вред так же, как социальные сети или наркотики.

Предстоящие исследования могут включать больше опрашиваемых и отслеживать потребление чая с молоком в течение более продолжительного периода времени.

"Результаты показывают, что употребление чая с молоком может привести к симптомам зависимости, включая частоту, зависимость/тягу, намерение остановиться, невозможность остановиться, толерантность и чувство вины", – пишут исследователи.

Команда рекомендует принимать меры по защите от физических и психологических проблем, которые могут быть связаны с чаем с молоком, от ожирения и кариеса до зависимости и депрессии.

"Текущие результаты могут помочь разработчикам политики в разработке нормативных актов, таких как ограничение рекламы, предоставление психологического образования, установление стандартов пищевой гигиены для такой преуспевающей индустрии потребления, в которой преобладает молодежь, одновременно защищая ее психическое здоровье", – пишут исследователи.

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