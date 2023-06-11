Клопотенко впервые рассказал о своей девушке и сказал, кем она работает (видео)

Известный украинский повар Евгений Клопотенко впервые рассказал о некоторых подробностях о своей избраннице. Выяснилось, что его девушка родом из Николаева и имеет отношение к кулинарии.

Во время разговора с украинским телеведущим Григорием Решетником в шоу "Адские муки" Клопотенко сказал, что его девушка работает кондитером.

"У меня девушка тоже из Николаева. Работает кондитером. Десерты делает. Такой праздник-праздник, знаешь?", – сказал он.

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Клопотенко вспомнил, как его любимой заказали 10 десертов одновременно и у нее было всего 10 минут, чтобы все приготовить.

"И так все выставила, поворачивает на меня голову. Я смотрю на нее, а она так улыбается: "Сейчас будут бороды лететь!", – рассказал Клопотенко, отметив, что эта фраза свидетельствовала о ее тщеславии.

Раньше повар Клопотенко рассказывал, что встречается с девушкой, которую зовут Валерия.

Напомним, известный повар и телеведущий Евгений Клопотенко ранее откровенно сказал, узнал бы он в гомосексуальности, будь он один из представителей ЛГБТ-сообщества.

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