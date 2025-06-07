Когда пенсионеры получат деньги в июне 2025 года: официальные даты выплат

Пенсионный фонд Украины приступил к выплате пенсий за июнь 2025 года. Денежные средства будут поступать в течение всего месяца – через банковские учреждения или отделения почтовой связи.

Пенсионные выплаты будут проводиться с 4 по 25 июня включительно. Каждый пенсионер получит свою выплату в определенные ему даты, согласно персональному графику, отметили в Пенсионном фонде.

Пенсионеры, получающие надбавки как элемент государственных социальных гарантий, имеют приоритетное право начисления пенсии – средства перечисляют до 10 числа каждого месяца. К этой группе относятся:

ветераны с инвалидностью, полученной в результате военных действий;

участники боевых действий;

граждане, отмеченные особыми заслугами перед Украиной;

члены семей погибших защитников.

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Если запланированная дата выплаты выпадает на официальный выходной или праздничный день, Пенсионный фонд может перечислить средства раньше, однако только в пределах установленного графика выплат.

Пенсионный фонд Украины уже выделил 1,4 миллиарда гривен на финансирование пенсионных выплат в июне.

"Финансирование пенсий за июнь 2025 года началось 3 июня", – сообщили в ПФУ.

Получить пенсии пенсионеры смогут одним из двух способов:

Через "Укрпочту" – выплаты предоставляются непосредственно в почтовых отделениях или доставляются домой в соответствии с установленным графиком обслуживания;

Через банки – зачисление производится на личные текущие счета пенсионеров в банковских учреждениях.

В июне некоторые работающие пенсионеры получат дополнительные выплаты – надбавки за апрель, май и июнь. Хотя перерасчет пенсий произошел еще с 1 апреля, выплаты будут поступать одновременно через три месяца.

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