Когда проехать на красный сигнал светофора не только можно, но и нужно – ПДД

Правила дорожного движения устанавливают, что водители не должны двигаться на красный свет светофора. Однако есть несколько случаев, когда это разрешено.

Как сообщают эксперты Autostrike, если водитель не может остановить транспортное средство при включенном желтом сигнале или поднятии регулятором руки вверх, без экстренного торможения, разрешается продолжать движение с соблюдением безопасности на дороге.

Это особенно актуально зимой, когда путь на снегу или льду значительно увеличивает тормозной путь. Поэтому при скользкой поверхности на перекрестке иногда можно проехать на желтый или даже красный свет светофора, чтобы избежать ДТП. Однако в таком случае лучше предупредить других участников движения световым и звуковым сигналами.

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Также разрешается движение на запрещенный сигнал светофора транспортным средствам с включенными проблесковыми маячками синего или красного цвета. Это регламентируется пунктом 3.1 ПДД. Водители оперативных транспортных средств, выполняющие неотложную служебную задачу, могут отступать от требований разделов 8 (кроме сигналов регулятора), 10-18, 26, 27 и пункта 28.1 настоящих Правил, если включен проблесковый маячок синего или красного цвета, а также обеспечена безопасность дорожного движения.

Пункт 2.14 (е) Правил дорожного движения утверждает, что водитель имеет право отступать от требований законодательства в случае непреодолимой силы или когда другими средствами невозможно предотвратить гибель или травмы граждан. Этот пункт часто понимают как разрешение отклоняться от Правил во избежание ДТП или спасти жизнь человеку.

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Важно помнить, что проезд на красный или желтый сигнал светофора является нарушением ПДД и может привести к штрафу. Поэтому, прежде чем проехать на запрещенный сигнал, нужно внимательно оценить ситуацию и убедиться, что это безопасно.

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