Кого из мужчин не могут мобилизовать без личного согласия: список категорий

В период военного положения в армию могут быть призваны военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако некоторые категории лиц могут быть привлечены к службе только по собственному желанию.

Эти категории определены в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Кого могут мобилизовать только по добровольному согласию выяснил 24 Канал.

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Кто может быть призван на службу только по собственному желанию

Граждане призывного возраста, имеющие право на отсрочку от призыва, могут быть мобилизованы только по их собственному желанию. Следовательно, без добровольного согласия не могут мобилизовать:

лиц с инвалидностью,

тех, кто был во вражеском плену и вернулся в Украину в рамках обменов,

лиц до 25 лет, прошедших базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или базовой военной службе.

В ряды армии могут добровольно присоединяться и женщины. Гражданки, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, сейчас становятся на воинский учет. Однако это не означает, что их сразу отправят на фронт.

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны в ВСУ или привлечены к работам по обороне Украины только по собственному желанию в военное время. В мирный период гражданки Украины также могут заключить контракт на военную службу или находиться в военном резерве только на добровольной основе.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что делать украинцам, у которых нет военного билета, а только приписное.

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