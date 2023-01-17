'Количество 'демобилизованных' россиян значительно увеличилось': спецназовцы показали уничтожение оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские спецназовцы дронами-камикадзе уничтожили группу оккупантов под Бахмутом на Донетчине. Аэроразведка установила, что траншеи уже были усеяны трупами врагов.

После серии точных попаданий "демобилизованных" россиян стало еще больше. Об этом сообщили на странице СБУ в Facebook.

"Спецназначенцы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ад оккупантам под Бахмутом. Во время аэроразведки наши специалисты обнаружили траншеи врага, уже усеянные труппами оккупантов. А после серии попаданий дронами-камикадзе по их позициям количество "демобилизованных" россиян" сообщении.

Видео дня

На видео можно увидеть запись с дрона, которая показывает траншеи оккупантов вблизи Бахмута. В то время как в траншеях суетятся временно живые враги, земля вокруг усеяна телами мертвых русских.

Украинские спецназовцы запустили по врагу несколько дронов-камикадзе, точно ликвидировавших оккупантов.

"Мы сражаемся за каждый сантиметр нашей земли! Работаем до полной Победы!" – добавили в СБУ.

Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее украинские пограничники ликвидировали группу оккупантов вблизи Бахмута. Нашим защитникам удалось отразить российское нападение и нанести врагу значительные потери.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !