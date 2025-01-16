Командир воинской части в Черкасской области получил подозрение за незаконное начисление почти 6 млн гривен доплат

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Черкасской области, который, по данным следствия, незаконно насчитал почти 6 миллионов гривен доплат 91 военнослужащему, не участвовавшим в боевых действиях. Согласно данным следствия, в июне 2023 года чиновник не проверил основания для начисления боевых выплат.

Он оформил выплаты для подчиненных, не участвовавших в боевых действиях, чем нанес государству ущерб более чем на 5,9 миллиона гривен.

Командира подозревают в небрежном отношении к службе, что повлекло за собой тяжелые последствия в условиях военного положения.

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"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В настоящее время принимаются меры по возмещению ущерба, нанесенного государству. Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства".

Напомним, в ТЦК рассказали, куда отправляют мобилизованных мужчин, которым за 50.

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