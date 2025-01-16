Командир військової частини на Черкащині отримав підозру за незаконне нарахування майже 6 млн гривень доплат

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Черкаської області, який, за даними слідства, незаконно нарахував майже 6 мільйонів гривень доплат 91 військовослужбовцю, що не брали участі в бойових діях.Згідно з даними слідства, у червні 2023 року посадовець не перевірив підстав для нарахування бойових виплат.

Він оформив виплати для підлеглих, які не брали участі в бойових діях, чим завдав державі збитків на понад 5,9 мільйона гривень. Про це повідомляє ДБР.

Командира підозрюють у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

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"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Наразі вживаються заходи для відшкодування збитків, завданих державі. Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання". Процесуальне керівництво здійснює Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

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