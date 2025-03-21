Комитет Верховной Рады утвердил законопроект о разрешении Нацгвардии использовать огнестрельное оружие во время 'массовых беспорядков'

Правоохранительный комитет Верховной Рады согласовал законопроект, разрешающий Национальной гвардии применять огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданских лиц во время массовых беспорядков. Согласно пояснительной записке, законопроект №10311 предусматривает усовершенствование правового регулирования применения бойцами Нацгвардии мер принуждения — от физического воздействия до использования специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ГПК). В ГПК отмечают, что предложенные изменения расширяют полномочия Нацгвардии, в частности, дают право открывать огонь для прекращения массовых беспорядков без обязательного предупреждения митингующих.

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Также предполагается разрешение применения резиновых и пластиковых дубинок, слезоточивого газа, электрошокеров против протестующих. Кроме этого, нацгвардейцам разрешат маркировать нарушителей специальными средствами, например краской, а также использовать беспилотники.

В Центре противодействия коррупции обращают внимание, что некоторые нормы законопроекта напоминают так называемые "законы 16 января", принятые парламентом в 2014 году во время Революции Достоинства. Эти законодательные изменения предоставляли силовикам более широкие возможности для преследования и наказания протестующих.

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