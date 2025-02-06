Кому из украинцев больше не нужно передавать показания счетчиков

Части украинцев больше не придется ежемесячно передавать показатели счетчиков. Отныне этот процесс будет происходить автоматически.

Данная система обеспечивает эффективный контроль за потреблением электроэнергии. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на "Нафтогаз".

В прошлом году специалисты "Нафтогаз Тепло" устанавливали новую систему учета электроэнергии, заменив старые приборы на смартсчетчики для 4,5 тысяч потребителей в городах:

Новояворовск;

Новый Раздел.

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"Эта автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) позволяет эффективно управлять потреблением электроэнергии", – подчеркнули в "Нафтогазе".

Представители компании сообщили своим клиентам, что теперь жителям не нужно ежемесячно снимать и передавать показатели. Процесс будет автоматизирован.

Отметим, что в 2025 году количество таких смартсчетчиков в Украине увеличится.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать, если вам приходят неправильные счета за свет.

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