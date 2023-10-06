Кому нельзя спать головой на Запад или Юг: что говорит число Гуа

В фэн-шуй считается, что направление, в котором человек спит, может влиять на его здоровье, удачу и другие аспекты жизни. В зависимости от числа Гуа, определяющего личную энергию человека, ему может быть неблагоприятно спать головой в определенных направлениях.

Число Гуа – это число, определяющее личную энергию человека. Оно рассчитывается на основе даты рождения, пола и года рождения. Число Гуа может быть от 1 до 9.

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Направления, в которых нельзя спать головой

По фэн-шую, людям с числами Гуа 1, 3, 4, 6 и 9 нельзя спать головой на Запад. Людям с числами Гуа 2, 5, 7 и 8 нельзя спать головой на Юг.

Почему нельзя спать головой на Запад или Юг

По фэн-шую, Запад и Юг – это направления, связанные с элементами Земли и Металла. Эти элементы могут угнетать личную энергию людей с определенными числами Гуа.

Как определить, в каком направлении нельзя спать

Чтобы определить, в каком направлении нельзя спать, следует рассчитать свое число Гуа. Для этого можно воспользоваться онлайн-калькулятором или обратиться к специалисту по фэн-шуй.

Важность правильного расположения кровати

Также важно учитывать расположение кровати в комнате согласно правилам фэн-шуй. Изголовье кровати должно примыкать к стене, иначе могут возникнуть энергетические дисбалансы. Не размещайте кровать с ногами к двери или под потолочной балкой, так как это может создать отрицательную энергию.

Калькулятор числа Гоа можно найти по этой ссылке.

Напомним, ранее мы сообщали, почему не стоит спать ногами к двери.

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