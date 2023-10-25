Кошелек какого цвета следует выбирать, чтобы привлечь в свою жизнь богатство
Деньги обычно хранятся в кошельке. С ним связано много примет и верований, относящихся к цвету кошелька.
Об этом пишет Время Действий.
Обычно считают, что наиболее удачным цветом для кошелька являются те, которые ассоциируются с богатством. Золотой цвет, а также желтый считаются счастливыми. Красный кошелек часто рекомендуют женщинам, поскольку он ассоциируется с успехом и богатством.
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Что касается мужчин, то им подходит коричневый или черный кошелек, которые, по приметам, могут сделать их богаче и успешнее.
С другой стороны, существуют цвета, которые, согласно приметам, неудачны для кошельков. Зелёный кошелек, несмотря на ассоциации с природой и валютой, часто рассматривается как несчастливый.
Также, синий кошелек, согласно приметам, не подходит для привлечения богатства.
Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.
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