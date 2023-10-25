Гаманець якого кольору варто обирати, щоб привернути у своє життя багатство

Гроші зазвичай зберігаються у гаманці. З ним пов’язано багато прикмет та вірувань, які стосуються і кольору гаманця.

Відео дня

Про це пише Час Дій.

Зазвичай вважають, що найбільш вдалими кольорами для гаманця є ті, які асоціюються з багатством. Золотий колір, а також жовтий, вважаються щасливими. Червоний гаманець часто рекомендують жінкам, оскільки він асоціюється з успіхом і багатством.

Читайте також: Кому не можна дарувати годинник та чому: значення забобону

Щодо чоловіків, то їм підходить коричневий чи чорний гаманець, які, за прикметами, можуть зробити їх більш багатими та успішними.

З іншого боку, існують кольори, які, відповідно до прикмет, є невдалими для гаманців. Зелений гаманець, незважаючи на асоціації з природою та валютою, часто розглядається як нещасливий.

Також, синій гаманець, згідно з прикметами, не підходить для приваблення багатства.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!