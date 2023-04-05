Кошки и собаки могут снизить угрозу возникновения аллергии у детей

Ученые из Медицинского университета Фукусимы провели исследование, показавшее, что у детей до трех лет домашние кошки и собаки снижают риск развития пищевых аллергий. В то же время, содержание хомяков может стать причиной аллергии на орехи.

Исследователи проанализировали медицинские и демографические данные 66 215 доношенных детей и спросили родителей о частоте уборки в доме пылесосом и наличии домашних животных – собак, кошек, хомяков, птиц или черепах.

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Анализ показал, что у детей, контактировавших с собаками или котами во время внутриутробного развития или раннего детства риск развития всех видов пищевых аллергий до трех лет меньше на 13-16%.

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Ученые также обнаружили связь между конкретными аллергиями и животными. У детей, контактировавших с собаками, меньший риск развития аллергии на молоко, яйца и орехи, тогда как у контактировавших с котами меньший риск аллергии на яйца, пшеницу и сою.

Также исследование показало, что содержание хомяков связано с 93% большим риском появления аллергии на орехи у детей.

Ученые не могут объяснить, как взаимодействие домашних животных с микробиомом в кишечнике владельцев может снижать риск пищевых аллергий, однако одной из возможных гипотез является то, что постоянное присутствие эндотоксинов в помещении, где есть собаки или кошки, может уменьшать влияние аллергенов на иммунную систему ребенка. .

Кроме того, ученые отмечают, что контакт с домашними животными может помогать формировать более сильную иммунную систему в детстве, что также может снижать риск развития пищевых аллергий.

Таким образом, результаты исследования подтверждают важность наличия домашних животных в детстве для здоровья иммунной системы и снижения риска развития пищевых аллергий. Однако, прежде чем содержать домашнее животное, следует учесть индивидуальные факторы и риски для ребенка, такие как история аллергий в семье и другие аспекты здоровья.

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