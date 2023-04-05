Коти та собаки можуть знизити загрозу виникнення алергії у дітей – вчені

Науковці з Медичного університету Фукусіми провели дослідження, яке показало, що у дітей до трьох років домашні коти і собаки знижують ризик розвитку харчових алергій. Водночас утримання хом’яків може стати причиною алергії на горіхи.

Дослідники проаналізували медичні та демографічні дані 66 215 доношених дітей і попитали батьків про частоту прибирання в оселі пилососом та наявність домашніх тварин – собак, кішок, хом’яків, птахів чи черепах.

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Аналіз показав, що у дітей, які контактували з собаками або котами під час внутрішньоутробного розвитку або раннього дитинства, ризик розвитку всіх видів харчових алергій до трьох років менший на 13-16%.

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Вчені також виявили зв'язок між конкретними алергіями та домашніми тваринами. У дітей, які контактували з собаками, менший ризик розвитку алергії на молоко, яйця і горіхи, тоді як у тих, хто контактував з котами, менший ризик алергії на яйця, пшеницю і сою.

Також, дослідження показало, що утримання хом’яків пов'язане з 93% більшим ризиком появи алергії на горіхи в дітей.

Наразі вчені не можуть пояснити, як взаємодія домашніх тварин із мікробіомом у кишківнику власників може знижувати ризик харчових алергій, проте однією з можливих гіпотез є те, що постійна присутність ендотоксинів у приміщенні, де є собаки або коти, може зменшувати вплив алергенів на імунну систему дитини.

Крім того, вчені зазначають, що контакт з домашніми тваринами може допомагати формувати сильнішу імунну систему в дитинстві, що також може знижувати ризик розвитку харчових алергій.

Таким чином, результати дослідження підтверджують важливість наявності домашніх тварин у дитинства для здоров'я імунної системи та зниження ризику розвитку харчових алергій. Однак, перед тим як утримувати домашню тварину, варто зважити на індивідуальні фактори і ризики для дитини, такі як історія алергій в сім'ї та інші аспекти здоров'я.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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