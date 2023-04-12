Крашенки с абстрактными узорами: как покрасить яйца с нитями
На Пасху украшением праздничного стола непременно есть крашенки. Их окрашивают красителями, фруктами, овощами, ягодами и даже вином.
Предлагаем вам узнать, как можно выкрасить яйца с помощью нитей. Для этого вам не нужно тратить много времени, а ваша фантазия может помочь достичь невероятных рисунков на пасхальных яйцах.
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Если у вас есть цветные нити, окрашивание яиц происходит во время их варки. Каждое будущее пасхальное яйцо нужно обмотать разноцветными шерстяными нитями, выложить в кастрюлю, налить воды, добавить столовую ложку соли и столько же уксуса. Варите яйца столько, чтобы желток стал жестким – где-то 10-15 мин. Если нити линяют – это будет настоящая находка, поскольку они отдадут свой цвет яичной скорлупе. После варки нити с яйца нужно снять.
Можно использовать натуральные хлопчатобумажные нити. Однако здесь процедура окрашивания будет несколько иной. Надо перемешать нити разных цветов вместе, после чего обернуть ими яйца, как в кокон, и сварить. Чем больше будет разных цветов, тем ярче будет результат.
Третий способ – из нитей любого цвета обмотайте яйца в произвольном порядке и отварите в воде, в которую можно добавить натуральные красители. Яйца окрасятся неравномерно и получат узоры. Нити после варки яиц снимают.
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К примеру:
- Луковая шелуха – придаст светло-оранжевый, красный, или бордовый цвет (все будет зависеть от количества шелухи и времени пребывания яиц в нем).
- Куркума – желтый.
- Свекла – розовый.
- Морковь – светло-желтый.
- Крапива, или шпинат – светлый зеленый.
- Каркаде – голубой, синий.
- Черный чай – темно-коричневый.
- Виноградный сок (из синих сортов) – нежный сиреневый.
- Краснокочанная капуста – синий, фиолетовый.
- Красное вино – темно-синий, мерцающий.
Напомним, UaPortal писал о том, как выкрасить яйца вином.
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