Крашанки з абстрактними узорами: як пофарбувати яйця з нитками

На Великдень прикрасою святкового столу неодмінно є крашанки. Їх фарбують барвниками, фруктами, овочами, ягодами та навіть вином.

Пропонуємо вам дізнатися, як можна пофарбувати яйця за допомогою ниток. Для цього вам не треба витрачати багато часу, а ваша фантазія може допомогти досягнути неймовірних малюнків на крашанках.

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Якщо ви маєте кольорові нитки, фарбування яєць відбувається під час їх варіння. Кожну майбутню крашанку треба обмотати різноколірними вовняними нитками, викласти у каструлю, налити води, додати столову ложку солі та стільки ж оцту. Варіть яйця стільки, щоб жовток став твердим – десь 10-15 хв. Якщо нитки линяють – це буде справжньою знахідною, оскільки вони віддадуть свій колір яєчній шкаралупі. Після варіння нитки з яйця треба зняти.

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Можна використовувати натуральні бавовняні нитки. Однак тут процедура фарбування буде дещо іншою. Треба перемішати нитки різних кольорів разом, після чого обернути ними яйця, як у кокон, і зварити. Чим більше буде різних кольорів, тим яскравішим буде результат.

Третій спосіб – з ниток будь-якого кольору обмотайте яйця у довільному порядку та відваріть у воді, в яку можна додати натуральні барвники. Яйця зафарбуються нерівномірно та отримають цікаві узори. Нитки після варіння яєць знімають.

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Наприклад:

Цибулеве лушпиння – надасть світло-оранжевого, червоного, або бордового кольору (все залежатиме від кількості лушпиння та часу перебування яєць у ньому).

Куркума – жовтий.

Буряк – рожевий.

Морква – світло-жовтий.

Кропива, або шпинат – світлий зелений.

Каркаде – блакитний, синій.

Чорний чай – темно-коричневий.

Виноградний сік (з синіх сортів) – ніжний бузковий.

Червонокачанна капуста – синій, фіолетовий.

Червоне вино – темно-синій, мерехтливий.

Нагадаємо, UaPortal писав про те, як пофарбувати яйця вином.

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