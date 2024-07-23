Красный сигнал для рынка недвижимости: какие операции немедленно приостановят

В период военного положения процесс купли-продажи недвижимости в Украине может выглядеть простым, но на деле существуют специфические ограничения, с которыми могут столкнуться граждане.

Юристы Ольга Брус из юридической фирмы "EvrikaLaw" и Анна Дэниэль, руководитель Адвокатского бюро "Анны Даниэль" и кандидат юридических наук, поделились этой информацией с редакцией сайта Новости Pro.

Ольга Брус заявила, что украинцы сохраняют право на покупку и продажу недвижимости, невзирая на военное положение.

Она также отметила, что с мая 2023 г. действует новое Постановление Кабинета Министров, которое отменяет определенные ограничения в сфере нотариальных услуг и государственной регистрации. В частности, был отменен запрет на продажу недвижимости в течение месяца после ее приобретения во время военного положения.

Читайте также: Украинцам нужно уплатить налог за жилье, которым они владеют

Также было отменено требование о предоставлении заявления от доверителя для подтверждения действия доверенности, если с момента его выдачи прошло больше месяца. Ольга Брус добавила, что теперь сделки купли-продажи могут удостоверять только нотариусы, которые внесены в специальный перечень.

Адвокат Анна Дэниэль подчеркнула, что во время военного положения существует запрет на приобретение недвижимости у лиц, связанных со страной-агрессором. Согласно постановлению №164 все нотариальные действия, касающиеся таких лиц, должны быть прекращены.

Ранее мы рассказывали, имеют ли право забрать авто и жилье за неявку в ТЦК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!