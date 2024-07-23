Червоний сигнал для ринку нерухомості: які операції негайно призупинять

У період воєнного стану процес купівлі-продажу нерухомості в Україні може виглядати простим, але на ділі існують специфічні обмеження, з якими можуть зіштовхнутися громадяни.

Юристи Ольга Брус з юридичної фірми "EvrikaLaw" та Анна Деніель, керівник Адвокатського бюро "Анни Даніель" та кандидат юридичних наук, поділилися цією інформацією з редакцією сайту Новини Pro.

Ольга Брус заявила, що українці зберігають право на купівлю та продаж нерухомості, незважаючи на воєнний стан.

Вона також зазначила, що з травня 2023 року діє нова Постанова Кабінету Міністрів, яка скасовує певні обмеження у сфері нотаріальних послуг та державної реєстрації. Зокрема, було відмінено заборону на продаж нерухомості протягом місяця після її придбання під час воєнного стану.

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Також було скасовано вимогу про надання заяви від довірителя для підтвердження дії довіреності, якщо з моменту її видачі пройшло більше місяця. Ольга Брус додала, що тепер угоди купівлі-продажу можуть посвідчувати лише ті нотаріуси, які внесені до спеціального переліку.

Адвокат Анна Деніель підкреслила, що під час воєнного стану існує заборона на придбання нерухомості у осіб, пов’язаних з країною-агресором. Відповідно до постанови №164, всі нотаріальні дії, що стосуються таких осіб, мають бути припинені.

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